A vítima foi enterrada no cemitério do Caju, em Campos, pois era de lá - Divulgação

Publicado 19/11/2024 16:43 | Atualizado 19/11/2024 16:51

Rio – A idosa Marly Paes, de 63 anos, foi sepultada na tarde desta terça-feira (19) em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. A idosa foi morta dentro de um apartamento na Barra da Tijuca no último domingo(17), pelo seu próprio filho, que teve sua prisão decretada após uma audiência de custódia hoje.

Raphael Paes, de 34 anos, é acusado de feminicídio e violência doméstica. Conforme a Justiça, há provas suficientes da autoria do crime, com base nos depoimentos das testemunhas e no laudo emitido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Em depoimento, a funcionária de uma empresa de sorvetes, que trabalhou na montagem da festa de 63 anos da vítima no dia do crime, relatou que, ao chegar ao condomínio, tentou ligar várias vezes para Marly, sem sucesso. Ao decidir ir até o apartamento, encontrou sangue na entrada e alguns objetos quebrados.

Ao retornar para o elevador para pedir socorro, encontrou Raphael, que afirmou "Ela disse que sou um porco." Em seguida avisou ao porteiro do ocorrido.

O homem foi preso em flagrante por policiais militares, acionados por moradores do condomínio, na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, na Barra da Tijuca. O juizado solicitou que ele seja encaminhado para avaliação e tratamento médico, além de ter sido feito um pedido à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) para que Raphael seja levado para custódia em um "local seguro".

O pedido foi feito após relatos de um surto psiquiátrico, relatados por familiares e vizinhos. O rapaz era DJ, mas já estava afastado das atividades para tratamento psiquiátrico.