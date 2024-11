Agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados, isolaram a área e solicitaram a presença da perícia - Reprodução / redes sociais

Agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados, isolaram a área e solicitaram a presença da períciaReprodução / redes sociais

Publicado 19/11/2024 16:32

Rio - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na tarde desta terça-feira (19), na Taquara, Zona Oeste do Rio. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

De acordo com testemunhas, a vítima foi encontrada esquartejada. O corpo estava na Estrada da Ligação, próximo à esquina com a Rua Professor Gomes de Souza. Agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados, isolaram a área e acionaram a perícia.

A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para identificar a autoria e esclarecer as circunstâncias do crime. A identidade da vítima e os possíveis motivos ainda não foram divulgados.