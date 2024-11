Chefes de Estado se reuniram no Museu de Arte Moderna do Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 19/11/2024 15:02 | Atualizado 19/11/2024 16:14

Rio - A Cúpula do G20 realizou, na tarde desta terça-feira (19), a segunda foto oficial do grupo, agora com a presença do presidente americano Joe Biden, o canadense Justin Trudeau e a italiana Giorgia Meloni, que não haviam aparecido na primeira. A nova foto no Museu de Arte Moderna do Rio (MAM-Rio), no entanto, não contou com o argentino Javier Miliei, o russo Sergey Lavrov, a mexicana Claudia Sheinbaum e o britânico Keir Starmer. Até o momento, não há informações sobre os motivos das faltas.

Ainda nesta terça-feira, o presidente Lula presidiu a reunião de encerramento da Cúpula do G20 no Museu de Arte Moderna do Rio (MAM). Os chefes de Estado trabalharam com foco no desenvolvimento sustentável e na transição energética, abordando estratégias para enfrentar o aquecimento global e as mudanças climáticas.

Durante sua fala, Lula desejou sorte ao presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, que assumirá o comando do fórum em 2025, e destacou conexões históricas entre a América Latina e a África.

A presidência do G20 passa à África do Sul em 1° de dezembro. Durante a gestão inédita brasileira, o grupo dos 20 realizou mais de 140 reuniões em quinze cidades brasileiras. Lula destacou que foram emitidas declarações consensuais na maioria dos grupos de trabalho. "Trabalhamos com afinco, mesmo cientes de que apenas arranhamos a superfície dos profundos desafios que o mundo tem a enfrentar", falou.

O presidente destacou a iniciativa da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, lançada na cúpula na segunda-feira, e o debate inédito sobre a taxação de super-ricos. Sob a liderança brasileira, o G20 pautou a mudança do clima na agenda dos Ministérios de Finanças e Bancos Centrais e aprovou o primeiro documento multilateral sobre bioeconomia.