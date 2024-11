Diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay agradeceu ao Brasil pela iniciativa - Reprodução

19/11/2024

Rio – O governo brasileiro, as Nações Unidas e a Unesco lançaram, na tarde desta terça-feira (19), uma iniciativa conjunta para fortalecer pesquisas e medidas contra desinformação sobre as mudanças climáticas. A iniciativa, realizada no Museu de Arte Moderna do Rio durante o G20, foi elogiada por representantes da ONU, Unesco e de outros países.

"Agora sabemos que podemos esperar coisas boas do Brasil. A COP é uma das últimas esperanças em relação às mudanças climáticas. Queria incentivar os países membros a contribuir com o fundo. Obrigada, Brasil", disse a diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay.

A subsecretária-geral de Comunicações Globais da ONU, Melissa Fleming, afirmou que o governo brasileiro foi visionário ao conseguir pautar desinformação e clima no G20 Brasil e afirmou que a presidência brasileira no grupo foi bem-vinda.

"Todos os olhos em Baku [no Azerbaijão, onde ocorre a COP 29] se voltaram para o Rio. Atitudes têm que ser tomadas. Temos que cortar as emissões e fazer com que o mundo mude o vício do carvão e combustíveis fósseis. Também enfrentamos a poluição de informações que está inundando o mundo com mentiras tentando negar fatos científicos e perturbando pessoas que querem trazer fatos à tona", declarou.

A Secretária-Geral do Governo do Chile, Camila Vallejo, ressaltou que mudança climática não é o único desafio a ser enfrentado. A desinformação também representa um impasse de dimensão global. "É um problema que precisa ser atacado multilateralmente e com responsabilidade. A desinformação gera confusão e conduz à inação da cidadania. A América do Sul é profundamente afetada", pontuou Camila.

A expectativa do governo brasileiro é de arrecadar um fundo entre 10 e 15 milhões de dólares para investimento em pesquisa sobre desinformação e apoio a campanhas e estratégias midiáticas. O montante será gerido pela Unesco.

O lançamento também será divulgado na COP 29, no Azerbaijão, em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira (20). O governo brasileiro lançou a iniciativa para que esteja exitosa durante a COP 30, marcada para acontecer em Belém, em novembro de 2025.

A embaixadora da Dinamarca no Brasil, Eva Pedersen, destacou que a disseminação de desinformação é o maior risco global. A representante anunciou que até a COP 30, a Dinamarca vai oferecer ferramentas para apoiar veículos contra o fenômeno, em apoio à decisão brasileira.

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC) vai estar no comitê diretivo da iniciativa. O comitê consultivo contará com entidades internacionais como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), da ONU.

Outros países e organizações internacionais comprometidos com as metas climáticas e o compromisso com a integridade da informação estão sendo convidados a participar. Até agora, Chile, Dinamarca, França, Marrocos, Reino Unido e Suécia já confirmaram participação.