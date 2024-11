Caso aconteceu na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., na altura da Inhaúma - Google Street View

Publicado 11/11/2024 08:47 | Atualizado 11/11/2024 10:42

Rio - Um motorista de aplicativo foi baleado, na tarde deste domingo (10), durante uma perseguição policial na Av. Pastor Martin Luther King, em Inhaúma, Zona Norte do Rio.



Bruno Patrocino Bastos, de 46 anos, teria sido baleado por engano enquanto abastecia o carro em um posto de combustíveis. Em entrevista ao Bom dia Rio, da TV Globo, a esposa da vítima contou que ele dirigia um Tracker preto e foi baleado no peito após ser confundido com um bandido.



Bruno estava trabalhando como motorista em um carro escuro, similar ao usado pelos criminosos, que estava sendo perseguido pelos policiais.



Após ser atingido, Bruno foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Segundo a direção da unidade, nesta segunda-feira (11), ele tem o estado de saúde estável.



De acordo com a Polícia Militar, a Corregedoria Geral instaurou um procedimento apuratório para averiguar as circunstâncias da ação, durante uma ocorrência do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE).



O caso foi comunicado na 44ª DP (Inhaúma), segundo a Polícia Civil, pelos próprios policiais militares que participaram da ocorrência. A investigação está em andamento para esclarecer as circunstâncias dos fatos.