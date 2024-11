Mulher caiu do segundo andar do Armazém do Campo, na Lapa, na noite de sábado (9) - Reprodução/Google Maps

Publicado 10/11/2024 19:07 | Atualizado 10/11/2024 20:40

Rio - Uma mulher caiu do segundo andar do Armazém do Campo, na Lapa, Região Central do Rio, após parte do parapeito ceder, na noite deste sábado (9). Segundo testemunhas, o local recebia um grupo de samba e, por este motivo, o segundo andar estava lotado. A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em estado grave e permanece internada. A Polícia Civil investiga o caso.

"Eu estava no show. A moça caiu por causa de uma varanda quebrada. O acidente foi super grave. Ela ficou inconsciente, sangue saindo pelo ouvido. Cadê o alvará dos bombeiros do local? É uma enorme irresponsabilidade organizar eventos superlotados (samba e forró) sem condições mínimas de infraestrutura", se queixou uma testemunha.

O Armazém do Campo da Lapa, localizado na Avenida Mem de Sá, 135, é um espaço de comercialização do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) na capital fluminense, e foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial do Rio de Janeiro neste ano. Após o ocorrido, frequentadores do espaço foram às redes sociais denunciar que a estrutura do local é precária.

Em nota, o Armazém do Campo afirmou que os primeiros cuidados foram prestados ainda no local e que a equipe ligou imediatamente para a emergência. "A acompanhamos até o hospital. Estamos seguindo o caso de perto e à disposição das autoridades para todos os esclarecimentos". O Armazém também se solidarizou com a vítima. "Desejamos que ela se recupere logo e sigamos em prece para um pronto restabelecimento", disse.

Ainda não há informações sobre o nome da vítima e para qual hospital foi socorrida. Segundo um amigo da mulher, ela está estável, mas permanece em estado grave.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 5ª DP (Mem de Sá). A perícia foi realizada no local e as investigações estão em andamento para apurar as circunstâncias da queda. A Defesa Civil ainda não informou, até o momento, se o local possui alvará em dia.