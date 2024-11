Homem foi preso por crime cometido há 13 anos - Divulgação

Publicado 10/11/2024 14:58 | Atualizado 10/11/2024 16:18

Itaperuna - Agentes da Operação Foco Divisas prenderam um homem foragido há 13 anos da Justiça do Rio, acusado de homicídio qualificado. A prisão ocorreu no fim da tarde de sábado (9), na RJ-186, no Posto de Controle Fiscal de Timbó-Itaperuna.

O homem, de 40 anos, natural da cidade de Nova Friburgo, estava a pé e foi abordado perto dos alojamentos dos agentes do programa. Ele informou aos policiais que pretendia chegar a Vitória, no Espírito Santo.

Após consulta à Coordenadoria de Inteligência, foi encontrado um mandado de prisão por homicídio, a uma investigação da 158ª DP (Bom Jardim). O preso foi condenado a 23 anos de prisão em regime fechado e estava foragido desde setembro de 2011, quando recebeu o benefício de saída temporária e não retornou.

A ocorrência foi encaminhada para a delegacia de Itaperuna, onde o acusado permanece preso à disposição da Justiça.