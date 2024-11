Emerson Telles, de 36 anos, pode ter sido vítima de latrocínio na Baixada Fluminense - Reprodução/Redes sociais

Publicado 10/11/2024 17:13

Rio - O corpo do comerciante Emerson Telles Bezerra, de 36 anos, foi enterrado na tarde deste domingo (10), no Cemitério de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A despedida foi marcada por homenagens e textos publicados nas redes sociais de amigos. "Admirado por todos que o conhecia", lamentou um amigo da vítima.

Emerson era dono de uma loja de material de construção e foi executado por criminosos armados que invadiram a casa dele, na Rua Três, no Conjunto Elmo Braga, em Nova Iguaçu, por volta das 3h da madrugada de sábado (9). Os criminosos roubaram alguns pertences e, logo em seguida, levaram Emerson para fora, onde o assassinaram no portão da residência. O filho de 12 anos do comerciante dormia em outro quarto e não viu o ocorrido.