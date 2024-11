Câmera de segurança flagrou execução de PM no bairro Fonseca, em Niterói - Reprodução/Redes sociais

Publicado 11/11/2024 16:41 | Atualizado 11/11/2024 17:48

Rio - As investigações sobre a morte do policial militar Luiz Fernando Santos de Paulo apontam, até o momento, que não há indícios de latrocínio - roubo seguido de morte. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (8), no bairro do Fonseca, em Niterói, e está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG).