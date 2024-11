Os trens da SuperVia vão operar com grade de domingos e feriados - Divulgação / Supervia

Publicado 11/11/2024 17:47 | Atualizado 11/11/2024 17:50

Rio - O feriado prolongado começa na próxima sexta-feira (15) e vai alterar o horário de funcionamento dos principais meios de transporte do Rio. Trem, metrô, e BRT montaram um esquema especial para os dias do G20. Confira o horário de funcionamento:



Trem



Os trens da SuperVia vão operar com grade de domingos e feriados. Além disso, haverá algumas mudanças na programação operacional para realização de manutenções.



A concessionária orienta que os passageiros programem suas viagens consultando a ferramenta 'Planeja Sua Viagem' no aplicativo.



Na sexta-feira, sábado (16) e domingo (17), no ramal Deodoro, por conta de uma manutenção programada na via férrea e na rede aérea, as estações Praça da Bandeira, Riachuelo, Sampaio, Engenho Novo, Méier e Piedade ficarão fechadas para embarque e desembarque ao longo de toda operação comercial.



Já no ramal Belford Roxo, os passageiros vão precisar realizar troca de composição na estação Mercadão de Madureira para seguir viagem até os terminais. No Saracuruna, a troca será na estação Penha.



Já na segunda (18) e terça-feira (19), a grade será de sábados, com ajustes pontuais ao longo da programação.



Na quarta-feira (20), Dia da Consciência Negra, os horários também serão de domingos e feriados. Passageiros do ramal Saracuruna precisam troca de composição na estação Penha.



BRT



De acordo com a Mobi-Rio, durante o feriadão do G20, na sexta e na quarta-feira a operação seguirá o planejamento dos sábados. Nos outros dias, o BRT seguirá o planejamento habitual do dia correspondente.



Metrô

No megaferiadão de seis dias em novembro, o MetrôRio informa que funcionará das 7h às 23h, na sexta-feira (15), feriado de Proclamação da República. Já nos dias 16 e 17, a operação acontecerá nos horários regulares de fim de semana, com funcionamento no sábado das 5h à meianoite, e no domingo das 7h às 23h.

Na segunda e terça-feira (18 e 19), feriados municipais na cidade do Rio de Janeiro, devido à realização da Cúpula do G20, o horário de operação do metrô será das 5h à meia-noite. Já no Dia Nacional da Consciência Negra, na quarta-feira (20), as estações abrirão às 7h e o serviço se encerrará às 23h.

Para quem vai acompanhar a programação da Cúpula Social do G20, entre os dias 14 e 16/11, na Praça Mauá, na Zona Portuária, a recomendação da concessionária é aproveitar a conexão com o serviço do VLT Carioca. Para chegar ao local utilizando o metrô, o desembarque pode ser realizado nas estações Carioca/Centro e Cinelândia/Centro, locais de integração com as composições do VLT, que fazem a interligação entre o Centro e a Região Portuária.



Barcas

Em razão dos feriados do G20, a CCR Barcas informou que irá operar com grade especial entre os dias 15 e 20 de novembro, em todas as linhas que conectam com a Praça XV.

- Arariboia



Nos dias 15, 17, 18, 19 e 20 de novembro, a linha Arariboia vai operar com a grade de domingos e feriados. As travessias acontecerão a cada 60 minutos, das 5h30 às 23h30, no sentido Niterói-Rio, e das 6h às 23h, no trajeto Rio-Niterói.



- Charitas e Cocotá



No período de 15 a 20 de novembro, não haverá operação nas Linhas Charitas e Cocotá.



- Paquetá



A operação dos dias 18 e 19 de novembro não será alterada, sendo praticada a grade de dias úteis na linha Paquetá. Nos demais dias (15, 16, 17 e 20), será praticada a grade de fins de semana e feriados.