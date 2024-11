Fachada do Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Fachada do Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona OesteReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 11/11/2024 16:46

Rio - Cinco presos do Presídio Nelson Hungria, no Complexo Penitenciário de Gericinó, Zona Oeste, tentaram imobilizar um policial penal e fugir enquanto um deles fingia precisar de atendimento médico, na manhã deste domingo (10). De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), ação foi prontamente desmobilizada pela equipe da unidade prisional.

Por meio de nota, a Seap informou que os homens, que ocupavam o setor de seguro (área reservada a custodiados que precisam ficar isolados do coletivo de presos), tentaram imobilizar um policial penal enquanto o agente providenciava socorro a um dos custodiados, que havia simulado uma ocorrência médica.

Três dos presos foram transferidos para a Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino, Bangu 1, unidade de segurança máxima. Os demais seguem no isolamento do Presídio Nelson Hungria. Todos vão responder a Procedimento Administrativo Disciplinar. "A secretaria esclarece que o ataque se tratou de uma tentativa de fuga frustrada e não teve qualquer relação com o coletivo de presos do presídio", diz a nota.