Emerson Telles Bezerra, de 36 anos - Reprodução / redes sociais

Emerson Telles Bezerra, de 36 anosReprodução / redes sociais

Publicado 10/11/2024 10:38

Rio - A Polícia Civil analisa imagens das câmeras de segurança da rua onde criminosos armados mataram Emerson Telles Bezerra, de 36 anos , dono de uma loja de materiais de construção. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (9), no Conjunto Elmo Braga, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Familiares da vítima estiveram no Instituto Médico Legal de Nova Iguaçu, neste domingo (10), para a liberação do corpo. O sepultamento de Emerson está marcado para acontecer no Cemitério de Nova Iguaçu, às 16h.

Segundo os parentes, homens armados invadiram a casa da vítima, na Rua Três, por volta das 3h, enquanto ele e a esposa estavam dormindo, e renderam os dois. Os criminosos roubaram alguns pertences e, logo em seguida, levaram Emerson para fora, onde o assassinaram no portão da residência.

Ainda conforme as informações, o filho de 12 anos do casal dormia em outro quarto e não viu o ocorrido. O grupo roubou dinheiro, celular, joias e perfumes da vítima, segundo a família. Por esse motivo, eles acreditam que o crime tenha sido um latrocínio, roubo seguido de morte. Contudo, a polícia não descarta outras possibilidades.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e já iniciou as investigações para identificar a autoria e a motivação do homicídio. A mulher da vítima, que presenciou o crime, foi ouvida na delegacia.