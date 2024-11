Patrick Magalhães foi atacado a tiros em Belford Roxo - Rede Social

Patrick Magalhães foi atacado a tiros em Belford RoxoRede Social

Publicado 11/11/2024 13:55 | Atualizado 11/11/2024 14:33

Rio - Um jovem foi morto a tiros no bairro Andrade de Araújo, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na noite deste domingo (10). Segundo testemunhas, Patrick Magalhães, de 28 anos, estava como passageiro em um veículo de aplicativo quando foi abordado por criminosos.

Ainda de acordo com relatos, os bandidos teriam liberado o motorista do carro e fugiram logo após os disparos. Na ocasião, agentes do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para uma ocorrência de homicídio. No local, os militares encontraram a vítima já sem vida dentro do automóvel.

A área foi isolada para perícia da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que investiga o caso. Diligências estão em andamento para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime.

O corpo de Patrick será velado a partir de 12h30 e sepultado às 13h30, no Cemitério Solidão, em Belford Roxo, nesta terça-feira (12).