O céu permaneceu encoberto durante todo o domingo (10). Moradores da região aproveitaram a trégua das chuvas para se exercitarem na ciclovia do Maracanã, na Zona Norte - Divulgação

Publicado 10/11/2024 16:49

Rio - Após o fim de semana de tempo instável, a cidade do Rio terá redução da nebulosidade e não há previsão de chuva para esta segunda-feira (11). Os ventos estarão variando entre fracos e moderados, e as temperaturas estarão em elevação, a máxima será de 32º C e mínima de 16º C.

Já na terça-feira (12), com a aproximação de uma frente fria, o tempo na capital será influenciado. Haverá aumento de nebulosidade a partir da tarde, e, no período da noite, há previsão de chuva fraca a moderada, isolada. A máxima prevista é de 36º C e a mínima de 18º C.No meio da semana, as temperaturas estarão em declínio. Na quarta-feira (13), em função da passagem desta frente fria, haverá aumento de nuvens no céu, com previsão de pancadas isoladas a qualquer momento. Os ventos estarão predominantemente moderados, e a previsão indica uma máxima de 28º C e mínima de 18º C.Na quinta-feira (14), ventos úmidos do oceano influenciarão o tempo na cidade do Rio, e, assim, a previsão é de céu nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada isolada a qualquer hora do dia. Os ventos estarão moderados, com máxima de 27º C e mínima de 16º C.