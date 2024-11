No corpo da vítima, havia sinais de tiros à queima-roupa - Divulgação

Publicado 10/11/2024 17:54

Rio – Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) prenderam, neste domingo (10), um homem suspeito de matar o eletricista Daniel Rocha, que estava desaparecido desde 2023. O corpo da vítima foi incendiado e abandonado em Ipiíba, São Gonçalo, na Região Metropolitana.De acordo com as investigações, o crime foi motivado por uma discussão entre o eletricista e o autor, ocorrida em um bar na comunidade do Arsenal. Ambos estavam acompanhados de suas esposas quando o desentendimento teve início.A DHNSG revelou que o acusado possui uma extensa ficha criminal, sendo investigado por diversos roubos a residências em Maricá, pela morte de dois comparsas em Cachoeiras de Macacu, em 2024, e por outros crimes.Daniel desapareceu em setembro de 2023 após ir a um bar, em São Gonçalo. Ele estava no estabelecimento com a esposa, mas, quando ela foi ao banheiro, ele desapareceu.O sumiço foi registrado pela companheira na 75ª DP (Rio do Ouro), que revelou em depoimento que o marido tinha vício em bebidas alcoólicas, mas nunca havia ficado desaparecido por dias. Ele teria sumido levando também o celular dela, o que a fez voltar para casa em um carro de aplicativo chamado por um desconhecido.