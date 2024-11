Av. Almirante Ary Parreiras, em Icaraí, é uma das mais afetadas pela crimininalidade - Divulgação / Prefeitura de Niterói

Publicado 11/11/2024 12:21 | Atualizado 11/11/2024 13:17

Rio - A quantidade de roubos e furtos ocorridos entre janeiro e setembro de 2024 em Icaraí, bairro da Zona Sul de Niterói, e adjacências, na Região Metropolitana, teve um aumento de quase 40% em comparação com o mesmo período de 2023, segundo dados do Instituto de Segurança Pública do Estado (ISP). Os índices refletem a preocupação de moradores e comerciantes da região ouvidos pelo DIA, que relatam uma crescente sensação de insegurança.

Neste período analisado, foram registrados 170 casos de assaltos na 77ª DP (Icaraí), contra os 124 de janeiro a setembro de 2023. Desses, 122 são classificados como roubos de rua, o que representa mais de dois terços do total. Em relação aos de veículos, foram 19, um aumento significativo em comparação com os quatro do ano passado. Em contrapartida, os crimes que têm estabelecimentos comerciais como alvo não cresceram: foram 12 neste ano, contra 11 em 2023.



Já o total de ocorrências de furtos anotados na delegacia de Icaraí, que atende também os bairros de Santa Rosa, Vital Brasil, Pé Pequeno e Cubango, foi de 1.580, 42% a mais do que os 1.113 casos do ano passado. O número mais expressivo é o de subtração de celulares, que dobrou: foram 306 registros em 2024, contra os 138 de 2023. Em segundo lugar, estão os de bicicleta, com um acumulado de 264.



Procurada, a PM informou que, em muitos desses casos, os crimes são praticados por pessoas em situação de rua e vulnerabilidade: "Esse cenário envolve demandas que requerem a atuação de outros entes do poder público, estes que a Polícia Militar está sempre ao dispor para auxiliar de maneira conjunta", diz a nota.



Morador de Icaraí há 4 anos, o advogado Bruno Rodrigues comentou sobre o problema. "À noite me sinto bem inseguro, ainda mais nas ruas internas, que normalmente são escuras e têm menos fluxo de pessoas. Vejo pouco policiamento, principalmente pela região da Avenida Ary Parreiras, que é bem abandonada em alguns pontos", relata.



"Desde o ano passado, parece que a situação vem piorando bastante, principalmente em relação ao período que me mudei. Ainda não passei por nenhuma situação de maior perigo, mas uma amiga já foi atacada ao sair do prédio dela. Felizmente, conseguiu retornar e não sofreu nada", finaliza o advogado.



Questionada sobre o policiamento na área, a corporação ressaltou que tem reforçado o efetivo de policiais, com equipes distribuídas em motocicletas e viaturas, além dos agentes extras escalados pelo Regime Adicional de Serviço (RAS). "Em 2024, até o momento, o 12° BPM (Niterói) já prendeu mais de 1.500 criminosos e apreendeu mais de 80 adolescentes infratores em sua área de atuação", finaliza a PM.



Na quarta-feira, 30 de outubro, uma mulher foi



O criminoso tentou roubar o motorista, que conseguiu fugir com o carro. A mulher, no entanto, ficou na rua e entrou em luta corporal com o bandido. Ela foi agredida com coronhadas na cabeça e arrastada até a calçada. O crime foi flagrado por uma câmera de segurança.



O dono de uma loja de material de construção na Ary Parreiras, localizada próxima ao local do crime, que preferiu não se identificar, disse que só se sente um pouco mais protegido por conta do sistema de segurança particular que instalou no estabelecimento.



"Como só ficamos abertos em um horário mais movimentado, acaba sendo um pouco mais tranquilo por si só, já que os crimes acontecem bem mais à noite. Seguros, nós não estamos, porém, temos um equipamento de proteção forte, com um alarme bem alto que dispara caso alguém tente invadir, furtar, além de câmeras de segurança que registram todo o movimento. Acredito que não passamos por nenhuma situação de maior perigo em razão deste reforço que procuramos instalar", explica o comerciante, que comanda o estabelecimento desde 2018.



Renata Pacheco, 40, mora em um prédio na esquina onde o incidente ocorreu, e também não escondeu a preocupação: "Niterói implora por mais policiamento, pelo amor de Deus! Foi uma tristeza ver cenas como essa, estamos realmente abandonados. Tenho evitado ficar sozinha por aqui, principalmente à noite. E o Centro da cidade, infelizmente, está ainda pior", desabafa.



Já Jéssica Barros, 21, que trabalha em uma estabelecimento de conserto de roupas na Rua Ator Paulo Gustavo, umas das mais movimentadas do bairro, com diversos restaurantes e lojas, conta que muitos clientes costumam relatar situações de perigo. "Na segunda-feira passada (4) mesmo, nós vimos vários policiais correndo atrás de um homem que tinha furtado o celular de uma moça, a dois quarteirões daqui. E vira e mexe várias pessoas que estão passando contam que acabaram de ver tentativas de roubo por aqui. O policiamento só fica na parte da manhã. Pelas 18h, no horário que saímos, já está escuro, e a rua bem mais vazia", relata.



Também procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que, além dos dados de registros de roubos e furtos, a 77ª DP (Icaraí) também teve um aumento de 28% no número de prisões em flagrantes em relação a 2023. "A unidade investiga todos os casos registrados e comunicados, além de trabalhar de forma integrada com outras distritais, especializadas e com a PM para identificar e prender os suspeitos dos crimes. A delegacia ressalta a importância da comunicação dos delitos para que os casos sejam investigados e os autores identificados e responsabilizados criminalmente", diz o pronunciamento da corporação.



Também contatada, a Prefeitura de Niterói, por sua vez, disse que a vigilância para evitar roubos e a segurança são de responsabilidade do Governo do Estado. "No entanto, a administração municipal tem implementado ações de ordem pública e assistência social na região de Icaraí e em toda a cidade. A Secretaria de Assistência Social realiza rotineiramente ações de Zeladoria em Icaraí. As equipes atuam nas ruas Álvares de Azevedo, Gavião Peixoto, Presidente Backer, Presidente Pedreira, Pereira da Silva, Domingues de Sá, Sete de Setembro, Lemos Cunha e Ary Parreiras", ressaltou, em nota.

Durante o trabalho, de acordo com o órgão, os funcionários oferecem, às pessoas em situação de vulnerabilidade, atendimento médico e acolhimento e cadastro para os benefícios socioassistenciais, além de verificar a necessidade de segunda via de documentação e encaminhar para cursos e outras oportunidades de apoio social.

"A Assistência Social trabalha para sensibilizar a população em situação de rua a aceitar acolhimento nos abrigos municipais. Atualmente, tem 75% de ocupação nas mais de 350 vagas em abrigos. O Serviço Especializado de Abordagem Social é contínuo e acontece todos os dias nos locais de maior fluxo de pessoas em situação de rua. Além disso, também vale ressaltar que os agentes da Seop atuam, em parceria com a PM, realizando abordagens a suspeitos e encaminhado à delegacia, quando necessário", finaliza a prefeitura.

Niterói é o sétimo município mais populoso do Rio, com 480 mil habitantes, segundo o censo de 2022 do IBGE. Também conta com o sétimo maior PIB per capita do estado, que é de R$ 128,3 mil. Além disso, com cerca de 75 mil moradores, Icaraí é um dos bairros mais ricos do município.

