Rio terá dias nublados e chuvosos a partir desta terça-feira (12) - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 11/11/2024 12:15

Rio - A semana na capital começou com clima estável e céu limpo nesta segunda-feira (11), porém, a previsão do Alerta Rio é de que o tempo vire já nesta terça (12), com a chegada de uma frente fria, acompanhada de chuva para os próximos dias.

A máxima desta segunda na cidade foi de 33°C, com mínima de 16°C e ventos moderados. Nesta terça, o calor ainda prevalece, com a máxima indo para 37°C, mas o céu ficará nublado, com chance de chuva fraca a moderada isolada a partir da noite. A mínima será de 18°C.

A frente fria se estabelece a partir da quarta-feira (13), que tem previsão de céu encoberto e pancadas de chuva com raios a partir do final da manhã. A máxima vai passar por uma queda de 11°C, indo para 26°C, enquanto a mínima permanece em 18°C. Os ventos serão moderados.

Já na quinta-feira (14), ainda de acordo com o Alerta Rio, as temperaturas permanecerão as mesmas, mas a intensidade da chuva deve diminuir. A previsão aponta para chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia na cidade, com ventos fracos.

A sexta-feira (15), feriado nacional de Proclamação da República, também será dia de tempo cinza e chuva. O céu vai variar de nublado a encoberto, com precipitação fraca a moderada a qualquer momento do dia. Os ventos ganham um pouco mais de intensidade, com máxima de 28°C e mínima de 17°C.