Câmera de segurança flagra assalto em Niterói, na madrugada de quarta-feira (30)Reprodução/Redes sociais

Publicado 02/11/2024 20:05

Rio - Uma mulher foi espancada e arrastada pelos cabelos durante um assalto em Icaraí, na Zona Sul de Niterói. O caso de extrema violência aconteceu na Rua Ator Paulo Gustavo, na madrugada da última quarta-feira (30), e foi registrado por câmeras de segurança (veja o vídeo abaixo). A Polícia Civil tenta identificar o criminoso.

Em depoimento na 77ª DP (Icaraí), a vítima contou que estava desembarcando de um carro de aplicativo por volta das 00h40, quando o veículo foi abordado por um bandido. O assaltante tentou roubar o motorista, que conseguiu fugir com o carro. A mulher, no entanto, ficou na rua e entrou em luta corporal com ele.

Ela foi agredida com coronhadas na cabeça e arrastada pelos cabelos até a calçada. Nas imagens é possível ver os momentos de terror que a vítima passou nas mãos do criminoso. Após conseguir arrancar o telefone da mão da mulher, o homem fugiu pela rua Ary Parreiras. Veja as imagens:

Covardia em Niterói: assaltante espanca mulher em ataque a carro. Nas imagens, é possível ver o momento em que a vítima é surpreendida pelo bandido, enquanto conversava com um motorista que a deixou no local pic.twitter.com/ew5eYtEPWZ — Blitz RJ Oficial (@blitzRJoficial) November 2, 2024

Ao fim da sequência de agressões, a mulher encontrou no chão um carregador de air soft usado no assalto. O material foi apresentado em sede policial. A vítima buscou atendimento em um hospital particular de Niterói e já recebeu alta. Nas redes sociais, a mulher agradeceu as mensagens de apoio que recebeu. "Estou muito grata à todas as mensagens. Não estou conseguindo responder todas, mas saibam que meu coração é só gratidão. Confesso que não está sendo muito fácil. É muito difícil ver a cena", escreveu.

Em nota, a Polícia Civil disse que os agentes analisam imagens de câmeras de segurança da região para apurar a autoria do crime e esclarecer todos os fatos.