Cristiano de Souza, o Fofão, e Jhenifer Grazielle Ferreira são investigados por tráfico de drogasDivulgação

Publicado 02/11/2024 18:24 | Atualizado 02/11/2024 20:02

Cristiano de Souza, o 'Fofão', de 37 anos, e Jhenifer Grazielle Ferreira, 34, Rio - A Polícia Civil descobriu que o casal, o 'Fofão', de 37 anos, e, 34, investigados por abastecer o tráfico de drogas em Cabo Frio, levava uma vida luxuosa na Barra da Tijuca, Zona Oeste, com dinheiro do crime. Segundo as investigações, eles movimentaram cerca de R$ 13 milhões nos últimos sete anos.

A extensa lista de bens do casal chamou a atenção da 126ª DP (Cabo Frio), responsável pela operação 'Balão Mágico'. Na sexta-feira (1º), Cristiano foi preso e Jhenifer foi alvo de um mandado de busca e apreensão na Barra da Tijuca. Hélio Marcio Chaves da Conceição, o Tio Zé, também foi preso na ação. Ele é apontado como o gestor do esquema na Praia do Siqueira, em Cabo Frio.

De acordo com as investigações da distrital, 'Fofão', considerado um dos maiores líderes do Comando Vermelho (CV) na Região dos Lagos do Rio, movimentou R$ 6.009.735,99 enquanto estava preso, entre 2016 e 2021, e obteve R$ 7 milhões em imóveis e carros, posteriormente.

Em liberdade, ele retornou para o comando do esquema e, para movimentar o dinheiro do tráfico e acumular mais patrimônios, Cristiano abriu uma empresa de fachada no nome de Jhenifer, utilizando contas de pessoa física e jurídica dela para movimentar dinheiro. O imóvel comercial onde deveria funcionar a empresa de fachada fica em um loteamento em Rio do Limão, Araruama.

Ainda de acordo com as investigações, o casal era responsável pela venda de entorpecentes no bairro Praia do Siqueira e na Favela do Lixo, em Cabo Frio. As drogas vinham do Mato Grosso do Sul, passando antes pela Rocinha, na Zona Sul da capital.

Na operação 'Balão Mágico', deflagrada na sexta-feira, a polícia apreendeu R$ 7 milhões de bens da dupla, distribuídos em imóveis e carros de luxo. Foram apreendidos três apartamentos em Araruama, um complexo de imóveis em Cabo Frio, cotas em um hotel em São Conrado, na Zona Sul do Rio, onde Fofão tem dois quiosques, dois carros de luxo, uma motocicleta, tablets, joias, 1.500 dólares, drogas e diversos documentos, incluindo contratos de compra dos quiosques. Os agentes também cumpriram mandado de prisão contra um homem que já estava no sistema penitenciário.

Além das prisões, houve cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão, além de bloqueio judicial de R$ 1,2 milhão em ativos financeiros em conta, acrescidos de indisponibilidade de veículos e imóveis. A operação contou com o apoio de agentes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal.

A reportagem tenta contato com a defesa dos citados na reportagem. O espaço está aberto para manifestação.