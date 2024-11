Pablo Martin Barbera foi encaminhado à 37ª DP (Ilha do Governador) - Reprodução

Publicado 02/11/2024 15:57 | Atualizado 02/11/2024 16:13

Rio - Policiais da 37ª DP (Ilha do Governador) prenderam o argentino Pablo Martin Barbera por xingar funcionárias de "pretas de m..." e dizer que "todo preto é filho da p..." em uma locadora de veículos na Ilha do Governador, na Zona Norte. Na sexta-feira (1º), as vítimas estiveram na delegacia para denunciar as ofensas e ainda relataram uma agressão física por parte da mulher do acusado.

A gerente da loja e a atendente prestaram depoimento e relataram que o desentendimento começou por causa da cobrança de uma taxa extra pelo retorno do veículo. Nesse momento, Pablo começou a ofender as vítimas de maneira racista.

Logo após o registro da ocorrência, os policiais da 37ª DP (Ilha do Governador) localizaram o casal argentino, que foi conduzido à distrital. Em seguida, Pablo foi indiciado e encaminhado para a audiência de custódia.

"A prática de ofensas racistas vai além de atingir diretamente as vítimas envolvidas, pois também contribui para a reafirmação de preconceitos históricos, alimentando desigualdades e perpetuando atitudes desrespeitosas e discriminatórias", disse o delegado Felipe Santoro, titular da 37ª DP (Ilha do Governador).

"É imprescindível que atos de racismo sejam rigorosamente punidos, evidenciando que o Brasil repudia comportamentos que atentem contra a dignidade e os direitos humanos. A responsabilização de estrangeiros por crimes de racismo em território nacional reafirma o comprometimento do país com o combate à discriminação e com a construção de uma sociedade mais equitativa, que valoriza a diversidade e promove a igualdade entre todos os cidadãos e moradores", explicou Santoro.