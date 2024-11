O veículo foi encontrado em Japeri, na Baixada Fluminense - Divulgação/PMERJ

O veículo foi encontrado em Japeri, na Baixada FluminenseDivulgação/PMERJ

Publicado 02/11/2024 14:51

Rio - A Polícia Militar recuperou, neste sábado (2), um caminhão e um carro de escolta armada no Parque Guandu, em Engenheiro Pedreira, Japeri, na Baixada Fluminense. No veículo, os agentes encontraram as armas dos seguranças de uma empresa de vigilância.



Segundo a corporação, dentre os materiais apreendidos estão uma pistola, um revólver e uma espingarda. Todos os itens foram roubados na sexta-feira (1º). A ação foi realizada por agente do 24ºBPM (Queimados).

Em atualização