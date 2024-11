Familiares buscam por Vitor Hugo Coelho Monteiro em Cosmos, Zona Oeste - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 02/11/2024 13:23 | Atualizado 02/11/2024 13:48

Rio - Familiares de Vitor Hugo Coelho Monteiro buscam pelo jovem de 18 anos que está desaparecido desde a noite da última terça-feira (29) , quando foi encontrar um amigo no Pontal, Zona Oeste do Rio, e não foi mais visto. Na manhã deste sábado (2), a mãe, a namorada e outros parentes de Russo, como é conhecido, foram até Cosmos, na mesma região, na esperança de encontrarem o rapaz, após receberem informações que ele teria passado pelo local.

Segundo relatos dos familiares ao DIA, um homem alertou a eles, através das redes sociais, que viu Vitor Hugo na Estrada do Campinho, na manhã desta sexta-feira (1), em frente a um supermercado, na altura do número 4.105. Apesar de não ter muitos detalhes sobre sua localização, a mãe de Russo, Melissa de Oliveira Monteiro, de 46 anos, está esperançosa de encontrar o filho.

"Não podemos perder a esperança e a fé. Temos que ir nos locais que dizem que ele foi visto para buscar informações, até porque a polícia ainda não deu retorno de nada. Em nome de Jesus eu vou encontrar meu filho. Aonde houver informação sobre ele, vou até o local para saber se meu filho está por lá", disse.

Desolados, Melissa e outros familiares solicitaram a funcionários do supermercado imagens das câmeras de segurança do estabelecimento para confirmarem se Vitor Hugo passou pela região. Os parentes também mostraram fotos dele a comerciantes e pedestres que passavam pelo local, nas esperança de alguém ter visto o jovem. Apesar do esforço, eles ainda não tiveram acesso as gravações e nem receberam notícias sobre o rapaz.

Namorada de Russo há cinco anos, Beatriz Rosa da Silva relatou que os últimos dias têm sido agoniantes para a família. A jovem, de 18 anos, disse que não está conseguindo dormir e se alimentar desde que seu companheiro desapareceu. O sofrimento dos parentes é ainda maior com os trotes e tentativas de golpes que eles vêm recebendo.

"Estamos recebendo muitas informações falsas e trotes atrás de dinheiro. Já recebemos ligações de gente falando que estava com ele, que tinha dado uma surra, e pediam dinheiro. Não foi só uma ou duas pessoas, já foram quatro vezes que isso aconteceu. Além de toda nossa agonia, ainda temos que passar por isso", lamentou.

Morador de Três Pontes, em Paciência, Vitor Hugo desapareceu após encontrar com um colega próximo a estação de BRT do Recreio Shopping. Em contato com a namorada, Russo chegou a mencionar que "o clima estava estranho" e que ele queria ir embora.

Quando perdeu a comunicação com o companheiro, por volta das 20h, Beatriz ligou para o amigo, que falou que havia parado o carro por falta de combustível e que foi procurar gasolina para abastecer o veículo. Segundo esse colega, quando ele retornou, Russo já havia desaparecido.

Melissa e Beatriz foram até o posto de gasolina, na Estrada do Pontal, e de acordo com um funcionário, imagens das câmeras de segurança flagraram o momento em que o amigo de Russo foi ao local em busca de combustível. Segundo elas, o empregado informou que nas gravações era possível ver o carro parado em frente ao posto, do outro lado da rua, mas que não havia sinal de Vitor Hugo.

Ainda sem entenderem o que aconteceu, tanto Melissa quanto Beatriz acreditam que o desaparecimento do jovem tenha sido motivado por alguma rivalidade de pessoas que não se davam bem com ele.

"Desconfio de alguma rixa, alguma implicância. Não tem lógica meu filho sumir assim e não ter notícias. Não existe você estar com uma pessoa, ela sumir e você não entrar em contato com a família dizendo que a pessoa desapareceu", reforçou Melissa.

Quando sumiu, Vitor Hugo vestia blusa e calça preta. O caso foi registrado na 43ª DP (Guaratiba) e encaminhado para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que investiga o paradeiro do rapaz.

*Reportagem do estagiário João Pedro Bellizzi, sob supervisão de Iuri Corsini