Yuri Zumba Borges da Silva, de 31 anos, foi encontrado morto em Petrópolis, na Região Serrana do Rio - Reprodução/Redes sociais

Publicado 02/11/2024 22:23 | Atualizado 02/11/2024 23:04

Rio - A Polícia Civil investiga a morte do motorista de aplicativo Yuri Zumba Borges da Silva, de 31 anos, encontrado sem vida no bairro Alto da Serra, em Petrópolis, neste sábado (2). Ele estava desaparecido desde a madrugada de quarta-feira (30), quando trabalhava como motorista de aplicativo.

O cadáver foi localizado por policiais do 26º BPM (Petrópolis) em uma área de mata fechada e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da região. O veículo da vítima também foi encontrado nas proximidades do Alto da Serra e passou por perícia.

Segundo a 105ª DP (Petrópolis), as apurações sobre os fatos seguem em conjunto com equipe da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), onde foi registrado o desaparecimento e que realizou as investigações iniciais.

Nas redes sociais, familiares e amigos de Yuri que buscavam informações sobre o desaparecimento dele se mostraram abalados com o desfecho da história. "Obrigada a todos que compartilharam, mas o nosso rapaz não está mais entre nós. Que Deus amenize a essa dor", escreveu uma amiga da família.

Não há informações sobre o local e horário do sepultado de Yuri Zumba.