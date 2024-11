Mulher do MC Poze do Rodo, Vivi Noronha, é investigada por sorteios ilegais de rifas - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 02/11/2024 19:25

Rio - A Justiça do Rio bloqueou, neste sábado (2), as contas da mulher do Poze do Rodo, Vivi Noronha , e de outros influenciadores investigados por envolvimento em esquema ilegal de sorteios de rifas nas redes sociais. A informação foi confirmada pela delegada Josy Lima, titular da Delegacia de Defraudações e responsável pelas investigações.

Além dela, os influenciadores Roger Rodrigues dos Santos, o Roginho Dú Ouro, Jonathan Luis Chaves Costa, o Jon Jon e Leandro Medeiros, conhecido como Lacraia, também tiveram o bloqueio temporário das respectivas contas bancárias. A Polícia Civil apura se eles cometeram crimes de jogo de azar, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Neste sábado (2), Roginho Dú Ouro publicou um vídeo contando aos seguidores que estava "liso". Ele também mostrou um print da conta bancária zerada. "Aí eu não aguento. Sem moto, sem carro, sem ouro, sem meu relógio, liso e a conta bloqueada", disse. Em seguida, publicou um outro vídeo dirigindo um carro de luxo.

Investigações

De acordo com as investigações, ao divulgarem as atividades, os influenciadores visam lucros ilícitos à custa de um grande número de pessoas, utilizando mecanismos fraudulentos. Segundo a polícia, os sorteios são baseados em parâmetros da Loteria Federal, criando uma falsa aparência de legitimidade e segurança. No entanto, não existe auditoria oficial para verificar o ganhador real.

"Esses influenciadores se utilizam das suas redes sociais, principalmente do Instagram, e vem promovendo sorteios e rifas ilegais. Com essas ações, os envolvidos vêm cada vez mais tendo lucros e ganhos ilícitos com o dinheiro das pessoas que compram esses bilhetes acreditando no processo. Esses influenciadores tentam utilizar o resultado da loteria federal como parâmetro para o sorteio, tentando dar um ar de credibilidade", explica a titular da Delegacia de Defraudações, Josy Lima.

A delegada informou, ainda, que um dos influenciadores movimentou mais de 15 milhões em menos de seis meses. Segundo ela, a movimentação é incompatível com a renda declarada do investigado.