Viviane Noronha, de 20 anosReprodução/Instagram

Publicado 01/11/2024 09:55 | Atualizado 01/11/2024 12:00

Rio - Viviane Noronha, de 20 anos, é alvo, nesta sexta-feira (1º), de uma operação da Polícia Civil contra influenciadores suspeitos de envolvimento em um esquema ilegal de sorteios de rifas nas redes sociais. Além de influenciadora, ela é mulher do MC Poze do Rodo.

Após o assunto vir à tona, Vivi usou as redes sociais para se pronunciar sobre o ocorrido e tranquilizar seus fãs.



"Oi amigas, bom dia. Acordei mais um dia com meu cabelo lindo, porém com visitas inesperadas. Mas só vim tranquilizar minhas seguidoras lindas que estão preocupadas e está tudo certo. Estamos em casa. Começaram essa coisa aí toda, mas já está sendo resolvido, advogados já estão por aí resolvendo e está tudo certo, está bom?", disse.



Apelidada de Vivi pelos fãs, ela soma mais de 1,6 milhão de seguidores no Instagram e 5,2 milhões no Tik Tok. Inicialmente, ficou conhecida por conta de seu relacionamento com o MC, com quem tem três filhos.



Vivi Noronha teve sua primeira gravidez aos 15 anos e é mãe de Júlia, de 4 anos, Miguel, de 2, e Laura, de 1.