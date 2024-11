Cordão do MC Poze do Rodo encontrado durante busca e apreensão na residência do casal - Divulgação / Polícia Civil

Rio - A Polícia Civil realiza, na manhã desta sexta-feira (1), uma operação contra influenciadores suspeitos de envolvimento em um esquema ilegal de sorteios de rifas nas redes sociais. Um dos alvos inclui Vivi Noronha, mulher do MC Poze do Rodo.

Casamento de Vivi Noronha e MC Poze do Rodo aconteceu no último sábado (26) Reprodução / Redes Sociais

Além dela, outros influenciadores como Roger Rodrigues dos Santos, o Roginho Dú Ouro, Jonathan Luis Chaves Costa, o Jon Jon e Leandro Medeiros, conhecido como Lacraia, estão na mira da Operação Rifa Limpa, da Delegacia de Defraudações. A ação tem objetivo de cumprir dez mandados de busca e apreensão. A Civil apura os crimes de jogo de azar, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

De acordo com as investigações, ao divulgarem as atividades, os influenciadores visam lucros ilícitos à custa de um grande número de pessoas, utilizando mecanismos fraudulentos. Segundo a polícia, os sorteios são baseados em parâmetros da Loteria Federal, criando uma falsa aparência de legitimidade e segurança. No entanto, não existe auditoria oficial para verificar o ganhador real.

Durante a ação, os policiais apreenderam dois carros de luxo e as joias do MC Poze, incluindo cordões de ouro. Uma Land Rover Defender blindada e uma BMW X6 foram levados para a Cidade da Policia. Através das redes sociais, o funkeiro se pronunciou e tranquilizou os fãs. "Não foi sobre mim, foi sobre minha esposa, mas está tudo bem, a gente não faz nada de errado. Quando favelado começa a colocar dinheiro no bolso, incomoda. Creio eu que até semana que vem esteja tudo resolvido, meu carros, meus ouros e meus celulares, levaram tudo. Só estou passando para acalmar vocês, meus advogados já estão resolvendo", explicou o MC.

Os agentes também constataram que os integrantes do esquema utilizam um aplicativo personalizado, que levantam suspeitas de fraude e em desacordo com a legislação. A especializada ressaltou que a realização de rifas exige autorização prévia da Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria (Secap), ligada ao Ministério da Fazenda, e apenas instituições sem fins lucrativos têm permissão para promover esses sorteios.



Vivi Noronha e MC Poze do Rodo se casaram no último sábado (26) em uma cerimônia realizada ao lado de amigos e familiares. O casamento ocorreu após quase dois meses do pedido, feito durante seu show no Palco Espaço Favela, no Rock in Rio, no dia 15 de setembro. O casal estava separado desde maio de 2021 e reatou o namoro em março. O cantor e a influenciadora são pais de Júlia, de 4 anos, Miguel, de 2 e Laura, de 1.

Jonathan Costa, também alvo da ação, é filho da vereadora Verônica Costa, conhecida como a "Mãe Loira do Funk" e do empresário Rômulo Costa, fundador da Furacão 2000. O funkeiro foi casado com apresentadora Antonia Fontenelle, com quem teve um filho. Ele ainda não se pronunciou, assim como os outros alvos.