Passageiros e o motorista estavam sendo mantidos sob ameaças dentro da van, na Avenida BrasilReprodução / Pmerj

Publicado 02/11/2024 18:24

Rio - Um homem com quatro anotações criminais foi preso nesta sexta-feira (1°), após sequestrar uma van na Avenida Brasil. Segundo a Polícia Militar, ele exigia que o motorista o levasse até o Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio.

Segundo a corporação, militares do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM) realizavam patrulhamento preventivo na via quando abordaram uma van. No veículo, passageiros e o motorista estavam sendo mantidos sob ameaças. A PM não informou em qual altura da Avenida Brasil o caso aconteceu.

Os agentes detiveram o suspeito, que estava com um simulacro de pistola. Segundo os militares, ele tem duas anotações criminais por sequestro, uma por roubo e uma por homicídio. O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso).

Complexo de Israel

O local é liderado por Álvaro Malaquias Santa Rosa , o Peixão, Alvinho ou Aarão, de 38 anos, considerado um dos criminosos mais procurados do Rio de Janeiro. Ele possui uma extensa ficha criminal e chama a atenção das autoridades por práticas incomuns no mundo do tráfico.

Peixão lidera o Complexo de Israel, região formada por cinco comunidades: Parada de Lucas, Vigário Geral, Cidade Alta, Pica-Pau e Cinco-Bocas. O líder do Terceiro Comando Puro (TCP) está na mira das polícias Civil e Militar há pelo menos 12 anos, quando iniciou uma política de expansionismo violento para tomar territórios do Comando Vermelho (CV).