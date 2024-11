Diego Dura Borges, conhecido como "Mata Rindo", foi preso nesta sexta-feira - Divulgação

Publicado 02/11/2024 15:32 | Atualizado 02/11/2024 15:37

Rio - Policiais do 25º BPM (Cabo Frio) prenderam Diego Dutra Borges, conhecido como "Mata Rindo", nesta sexta-feira (1), na Favela do Lixo, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Ligado ao Comando Vermelho (CV), o criminoso é apontado como gerente geral do trafico de drogas na comunidade.

Diego estava foragido desde o último dia 12, quando deixou o Instituto Penal Benjamim Moraes Filho para Visita Periódica ao Lar, mas não retornou à unidade prisional após a saída temporária. Ele foi condenado a oito anos de prisão por tráfico de drogas e possui anotações criminais por receptação e roubo.

Após informações coletadas pelo Disque Denúncia, os policiais militares encontraram Diego na Rua Cosme de Souza, na Favela do Lixo. Ele não ofereceu resistência durante a prisão e foi encaminhado à 126ª DP (Cabo Frio).

