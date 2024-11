O Rolé Carioca é responsável por vários passeios culturais e históricos - Divulgação / Thiago Diniz

O Rolé Carioca é responsável por vários passeios culturais e históricosDivulgação / Thiago Diniz

Publicado 03/11/2024 00:00

Rio - O Rolé Carioca realiza, no próximo sábado (9), às 10h, um passeio cultural pela Fiocruz - Um mergulho na história da saúde pública brasileira. O passeio cultural contará com dois ônibus gratuitos saindo da Cinelândia e da Tijuca, as inscrições podem ser feitas pelo instagram @rolecarioca. Esta edição especial vai explorar a história e a importância da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), uma das instituições científicas mais emblemáticas do Brasil.

Fundada em 1900 como Instituto Soroterápico Federal, a Fiocruz se consolidou como um pilar na produção de vacinas e soros, e na luta contra epidemias que moldaram a saúde pública brasileira. Hoje, com mais de 120 anos de história, a Fiocruz continua a ser referência mundial na área da saúde, unindo pesquisa científica, tecnologia e desenvolvimento social.

A visita oferece uma experiência sensorial única, permitindo que os participantes se conectem com o legado cultural, atualizado e científico da Fiocruz. Em um contexto de desinformação e desafios à ciência, a instituição reafirma seu papel como uma ferramenta educativa essencial, promovendo o esclarecimento sobre a importância das instituições científicas na construção de uma saúde pública acessível e de qualidade.

Além de resgatar a memória de Oswaldo Cruz e de outros pioneiros da saúde no Brasil, essa experiência convida os visitantes a refletirem sobre o seu papel na sociedade e o valor da ciência na promoção de um futuro mais justo e saudável. O passeio cultural "Rolé Fiocruz" é o penúltimo da temporada de cinco passeios do Rolé Carioca pela cidade em 2024. O último será "Oswaldo Cruz - Festa e Resistência", no dia 24 de novembro.

O passeio segue um roteiro que abrange o Núcleo Arquitetônico Histórico de Manguinhos e o Museu da Vida, ambos situados no campus da Fiocruz Manguinhos, no Rio de Janeiro. Durante o percurso, são explorados diversos pontos de interesse: o Centro de Recepção, que destaca a atuação de Oswaldo Cruz no combate à febre-amarela e à varíola; a Casa de Chá, antigo refeitório e ponto de encontro dos cientistas até o início dos anos 1950; a Praça Pasteur e o Pavilhão Mourisco, com suas influências africanas e mouriscas, além dos prédios modernistas projetados por Burle Marx, que integram arquitetura e ciência.

O passeio também passa pelo Museu da Vida, onde se enfatiza a importância de integrar saberes indígenas e uma abordagem holística da saúde, refletindo sobre temas como biopirataria e epistemicídio. Durante o passeio, o público estará envolvido em uma aula aberta que destaca os marcos históricos da Fiocruz, suas contribuições para a saúde e a ciência, e sua conexão com momentos-chave da história do Brasil e do Rio de Janeiro.

Mais sobre o projeto Rolé Carioca

O Rolé Carioca é um projeto de educação patrimonial que cataloga e divulga o patrimônio histórico, natural e cultural de diversas cidades do Brasil, estimulando uma relação em que a história fortalece a identificação das pessoas com as histórias das suas cidades. Realizado desde 2013, o Rolé Carioca atingiu a marca de mais de 65 roteiros na cidade do Rio de Janeiro, promoveu as histórias da cidade para mais de 20 mil pessoas, passou por mais de 600 pontos mapeados da cidade e gerou mais de R$25 milhões em mídia espontânea.

Desde 2016, o Rolé ganhou uma versão nacional e levou centenas de pessoas para roteiros históricos em Manaus, São Paulo, Salvador, Florianópolis, Belo Horizonte, Aracaju, Recife, Fortaleza e Vilha Velha. Com o passar do tempo, o projeto conquistou diversos prêmios e reconhecimentos. Entre eles, o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade em 2019 pelo IPHAN, o Diploma Heloneida Studart de Cultura e o Prêmio Zumbi dos Palmares em 2023 pela ALERJ.

Além disso, o Rolé Carioca investiu na criação de novos produtos para ampliar a disseminação dos conteúdos gerados. No audiovisual, o Rolé oferece no seu canal do YouTube minidocumentários que contam com entrevistas e visitas às histórias de lugares importantes para a cidade, além de curiosidades e vídeo oficinas voltadas para professores utilizarem os conteúdos em sala de aula.

Em 2023 foi lançado um jogo de cartas para propor o aprendizado de forma lúdica, onde os jogadores são convidados a criar roteiros, descobrir lugares a partir de dicas ou reorganizar a ordem histórica de acontecimentos. O projeto é o idealizador ainda do Mapa de Memórias: Uma plataforma digital que quer apresentar o Rio de Janeiro através das suas vivências na cidade. O museu da pessoa carioca, formado por relatos enviados por todos.