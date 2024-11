Participaram da reunião a deputada federal Soraya Santos, idealizadora do programa Antes que Aconteça, e representantes do Batalhão Especial de Policiamento em Estádios (BEPE) - Divulgação

Participaram da reunião a deputada federal Soraya Santos, idealizadora do programa Antes que Aconteça, e representantes do Batalhão Especial de Policiamento em Estádios (BEPE)Divulgação

Publicado 02/11/2024 18:00 | Atualizado 02/11/2024 20:03

Rio - A Secretaria de Estado da Mulher (SEM-RJ) reuniu, nesta sexta-feira (1º), no Palácio Guanabara, sede do Governo do Estado, representantes do Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco para criar um Protocolo de Enfrentamento de Casos de Violência contra Mulheres nos Estádios.

A medida busca desenvolver uma estratégia comum para transformar práticas em quatro etapas. Na primeira etapa, o foco está nas ações educativas, com o desenvolvimento de campanhas para conscientizar torcedores, profissionais de segurança e funcionários dos estádios, abordando temas como violência de gênero, assédio e respeito às mulheres.

Na segunda etapa, o objetivo é implementar medidas de acolhimento e atendimento, com a criação e disseminação de diretrizes para o suporte emocional e jurídico às vítimas de violência, além de orientações sobre como proceder em situações de agressão.

Na terceira etapa, o alvo são os profissionais de segurança e atendimento, com treinamentos para aqueles que atuam nos estádios, incluindo seguranças, funcionários e voluntários, visando capacitar esses profissionais a identificar e agir adequadamente em situações de violência de gênero.

Na quarta etapa, busca-se estabelecer espaços de denúncia e acolhimento, com a criação e sinalização de áreas específicas nos estádios para que as vítimas possam se sentir seguras ao relatar suas experiências e receber apoio.

Também participaram da reunião a deputada federal Soraya Santos, idealizadora do programa 'Antes que Aconteça', e representantes do Batalhão Especial de Policiamento em Estádios (Bepe), das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher, do Tribunal de Justiça e do Ministério Público.