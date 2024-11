Os policiais ainda apreenderam diversos cadernos com anotações e dados pessoais das vítimas - Divulgação

Os policiais ainda apreenderam diversos cadernos com anotações e dados pessoais das vítimasDivulgação

Publicado 02/11/2024 15:55 | Atualizado 02/11/2024 16:15

Rio - Agentes da 56ª DP (Comendador Soares) desmontaram um falso escritório bancário, nesta sexta-feira (1º), no Centro do Rio, que era utilizado para aplicar golpes financeiros em idosos. Na ação, 17 pessoas foram presas em flagrante por associação criminosa.

De acordo com as investigações, os principais alvos da quadrilha eram idosos que tinham margem para aquisição de empréstimos. O golpe era dividido em etapas.

Em um primeiro momento, os bandidos faziam contato com a vítima e solicitavam o número token do aplicativo bancário. Em seguida, o alvo recebia uma ligação que simulava um atendimento eletrônico de grandes bancos, fazendo-a crer que estava de fato em contato com sua agência para cancelar um empréstimo que não havia adquirido.

Por fim, os criminosos solicitavam a senha de acesso bancário. Neste momento, um empréstimo era realmente contraído pela quadrilha. Para concretizar o golpe, os criminosos geravam um boleto de pagamento em benefício de terceiros, por meio de um QR Code que a vítima pagava, acreditando ser a "devolução" do valor e o cancelamento do empréstimo.

Durante a operação, os agentes ainda apreenderam diversos cadernos com anotações e dados pessoais das vítimas. Todo o material será analisado.