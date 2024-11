Profissionais da saúde atenderão em uma sala virtual - Divulgação / SMS

Publicado 02/11/2024 13:19

Rio - Sete unidades de Atenção Primária à Saúde no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, implementarão a teleconsulta, na qual os pacientes vão poder agendar as consultas e realizá-las de casa ou do trabalho por meio de link para a consulta pelo aplicativo para celular minhasaude.rio. No horário agendado, o paciente acessará o link para entrar na sala virtual com o profissional da equipe de saúde da família.

A iniciativa é resultado da parceria da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio com o Ministério da Saúde e a Fiocruz e, a partir de novembro, deve impactar 150 mil usuários do SUS cadastrados na região.

O piloto será na Clínica da Família Diniz Batista dos Santos e, posteriormente, o projeto será ampliado para as clínicas Adib Jatene, Augusto Boal, Jeremias Moraes da Silva e os centros municipais de saúde Américo Veloso, João Cândido e Vila do João. Para oferecer o atendimento, 15 consultórios foram renovados com equipamentos – computador, câmera e microfone – e 14 profissionais, entre médicos e enfermeiros, passaram por treinamento. Uma rodada teste já foi realizada com pacientes.

"A iniciativa busca facilitar o acesso aos serviços de saúde na cidade e promover a continuidade do cuidado utilizando os avanços da tecnologia para se conectar de maneira mais ágil e facilitada e, sobretudo, no momento e lugar mais oportuno para o cidadão. Estima-se que até 20% das consultas realizadas nas unidades possam ser realizadas a distância. O território da Maré, que já experimentou modalidades de telessaúde durante a covid-19, tem apoiado e construído conjuntamente esse projeto de transformação digital, por isso iniciamos essa iniciativa aqui", diz a subsecretária geral da SMS, Fernanda Adães, que está à frente da iniciativa.

O telessaúde é uma etapa do planejamento para a saúde digital na cidade, pelo site e aplicativo para celular minhasaude.rio, que reúnem serviços e as informações de saúde do cidadão. O app minhasaude.rio está disponível gratuitamente nas lojas de aplicativo, nas versões Android e iOS.