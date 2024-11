Vítimas foram levadas ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro - Arquivo / Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 02/11/2024 09:43 | Atualizado 02/11/2024 13:00

Rio - Uma tentativa de roubo terminou com três pessoas baleadas na Linha Vermelha, altura de São Cristóvão, Zona Norte, na manhã deste sábado (2). Segundo a Polícia Militar, um agente de folga reagiu ao crime, iniciando uma intensa troca de tiros na via.



Em nota, a PM informou que o Batalhão de Vias Expressas foi acionado e recebeu a informação de que as três vítimas trafegavam pelo local quando foram atingidas pelos disparos. Todas elas deram entrada no Hospital Souza Aguiar, no Centro da cidade.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado para a ocorrência às 4h50. Posteriormente, uma pessoa ligou de novo para a corporação e informou que as vítimas estavam sendo socorridas por meios próprios. Os estados de saúde ainda não foram divulgados.

Informações iniciais apontam que um dos principais ladrões de veículos do Rio morreu após ter sido baleado pelo PM de folga. O corpo de Luiz Felipe Medeiros Lage, conhecido como Felipinho da NH, foi levado ao IML do Centro ainda na manhã deste sábado. A Polícia Civil, no entanto, não confirma que Luiz Felipe tenha sido atingido durante o confronto na Linha Vermelha. O caso está sendo investigado pela 17ª DP (São Cristóvão), onde a ocorrência foi registrada.



Por conta do tiroteio, duas faixas da Linha Vermelha, no sentido Centro, foram interditadas após as chegadas das polícias Civil e Militar, que realizam perícia na cena do crime. No momento, os veículos envolvidos na ocorrência estão no recuo na pista, liberando as três faixas.

Arrastões em vias importantes

Um arrastão na Avenida Pastor Martin Luther King Jr, em Vicente de Carvalho, também levou pânico aos motoristas na tarde desta sexta-feira (1). A câmera de segurança de um dos carros flagrou pelo menos cinco criminosos armados correndo em direção aos veículos. Um deles aponta a arma para o carro que está filmando e diz: "vou matar, vou matar!".

No último dia 22, três adolescentes foram detidos após realizarem um arrastão na Linha Vermelha . Segundo a Polícia Militar, sete vítimas reconheceram o grupo como autor de um roubo a um ônibus da linha 321, que faz o trajeto Bancários x Castelos.

*Em atualização