Pedro Rodrigues Parente Neto desapareceu na VenezuelaDivulgação

Rio - O nome do piloto brasileiro Pedro Rodrigues Parente Neto , de 37 anos, desaparecido desde 1º setembro, foi incluído, nesta sexta-feira (1º), em uma lista da Interpol usada para ajudar a localizar pessoas desaparecidas. Batizada de Yellow Notice, em português aviso amarelo, a listagem é um alerta policial global.

Conhecido como Pedro Buta, ele é natural do Rio de Janeiro. Em último contato que teve com a família, o piloto alegou que estava a caminho de Ilhéus, na Bahia, o que foi desmentido pela Força Aérea Brasileira (FAB), acionada no dia 4 de setembro para apurar o caso.



De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), o último plano de voo registrado pela aeronave de Pedro ocorreu no dia 17 de agosto, quando o avião partiu de Boa Vista, em Roraima, com destino a uma fazenda no município de Amajari, próximo à fronteira com a Venezuela.



Segundo a FAB, o sinal do avião foi perdido ao entrar em uma área sem cobertura de radar. Além disso, não houve registros de uma nova decolagem. O caso é investigado também pela Polícia Federal.