De 18 crianças e adolescentes baleados, 12 foram na Baixada Fluminense - Reginaldo Pimenta/Arquivo/Agência O Dia

De 18 crianças e adolescentes baleados, 12 foram na Baixada FluminenseReginaldo Pimenta/Arquivo/Agência O Dia

Publicado 02/11/2024 08:33 | Atualizado 02/11/2024 09:07

Rio - A Baixada Fluminense teve o maior número de crianças vítimas da violência armada no Grande Rio. Das 18 baleadas este ano, 12 foram atingidas na região. As informações são do Instituto Fogo Cruzado, divulgadas após a morte do menino C. E. C. de M., de 5 anos, baleado em Japeri, na manhã desta sexta-feira (1º).Segundo testemunhas, a criança estava saindo do mercado com a mãe quando foi atingida por tiros disparados no Morro do Sapo. Havia uma viatura com agentes do Segurança Presente próximo ao local.De acordo com a Operação Segurança Presente, agentes estavam em uma van próximo à comunidade Lago do Sapo quando foram alvo de disparos por parte de criminosos. Os tiros foram feitos no momento em que uma viatura manobrava ao lado da van, mas os policiais não teriam reagido aos disparos.