Governo planeja reforçar policiamento nas divisas estaduaisDivulgação / Governo do Rio

Publicado 02/11/2024 11:42

Rio - O Governo do Rio planeja criar portais eletrônicos nas divisas interestaduais para intensificar o combate à entrada de drogas e armas no estado. Um dos projetos em andamento, chamado Guardião de Divisa, inclui a implementação de câmeras inteligentes e scanners nas divisas do estado.

Esses dispositivos, que incluem reconhecimento de placas e balanças de pesagem para veículos, serão instalados em pontos de controle. Os scanners serão capazes de detectar drogas e armas em veículos em movimento, enquanto as câmeras inteligentes monitorarão a rota, identificando mudanças de percurso que possam sinalizar atividades criminosas.

"O investimento em tecnologia e inteligência tem permitido que o Governo do Estado fortaleça o combate à entrada de drogas e armas no Rio de Janeiro. A criação de portais eletrônicos nas divisas vai ampliar nosso controle sobre o que entra e sai do estado, enfraquecendo o mercado de drogas e armas, que alimenta o crime organizado", declarou o governador Cláudio Castro.

Essa ação será integrada, sob a coordenação da Operação Foco, liderada pela Subsecretaria Especial de Controle de Divisas, que pertence à Casa Civil. A medida permitirá o compartilhamento de dados entre os diversos órgãos do Estado.

Entre janeiro e setembro deste ano, a Polícia Militar apreendeu 54,85 toneladas de drogas, um aumento de 105,7% em relação ao mesmo período de 2023, quando foram apreendidas 26,67 toneladas. Para enfrentar o crime organizado, as forças de segurança do Rio estão desenvolvendo ações que visam bloquear o acesso desses materiais ao estado.

O maior crescimento na apreensão de drogas foi registrado na área do Primeiro Comando de Policiamento de Área, que cobre todos os bairros das zonas Norte, Sul e Centro. Essa unidade teve um aumento de 610,1% nas apreensões entre janeiro e setembro de 2024, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

O Comando de Operações Especiais (COE) se destaca como a principal unidade especializada na apreensão de drogas neste ano, sendo responsável por apreender 21,5 kg de entorpecentes, um aumento de 11,8% em relação ao mesmo período do ano passado.

Apesar do controle das fronteiras internacionais ser uma atribuição federal, a Polícia Civil do Rio tem direcionado esforços para conter o tráfico nas fronteiras terrestres, apontadas como grandes fontes de entrada de drogas. Em operações conjuntas com as forças de segurança do Amazonas, foi descoberta uma rota de distribuição de drogas entre Tabatinga (AM) — localizada na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru — e a capital fluminense, resultando na prisão de quatro pessoas.