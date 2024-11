Dia de Finados no Cemitério da Penitência, no Caju, Zona Portuária - Renan Areais/Agência O DIA

Publicado 02/11/2024 14:12 | Atualizado 02/11/2024 16:13

Rio - As homenagens em memória daqueles que partiram marcaram a celebração do Dia de Finados, neste sábado (2), no Cemitério da Penitência, no Caju, Zona Portuária. Cerca de sete mil pessoas compareceram ao espaço durante a manhã, onde uma série de programações foi pensada para aliviar a saudade dos enlutados.

As atividades iniciaram com a Santa Missa, que contou com a mensagem do cardeal-arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta. O sacerdote falou sobre a importância de acolher aos enlutados, especialmente aqueles pais que perderam seus filhos para a violência.



"O marido ou a mulher, são viúvos ou viúvas ao perderem seus cônjuges. Os filhos que perdem seus pais são órfãos, mas os pais que perdem seus filhos não têm nome. Não é suposto que as pessoas morram antes dos mais velhos. Na nossa cidade, temos muitos jovens morrendo de maneira violenta. É muita violência na cidade. Por isso, nossa missão, além da consolação e da esperança, é que nós, ao sairmos daqui, possamos ver essa realidade nossa que existe e ajudar a ter mais paz", disse o arcebispo.



As celebrações também contaram com a participação do grupo Ballet Manguinhos. O grupo de dança fez uma apresentação com mensagem de consolo aos enlutados. Segundo a presidente, Carine Lopes, de 35 anos, as meninas receberam o convite com surpresa, mas entenderam que era uma oportunidade de usar a dança como forma de expressar o carinho àqueles que choram pela perda de um ente querido.



"A gente pensou no efeito da arte num todo. Fizemos vários tipos de apresentação, mas dessa vez com o pensamento de que a arte tem esse poder de acolhimento, de trazer paz, alegria nesse momento difícil. Essa coreografia, inclusive, é uma que fizemos num espetáculo de 2022 que se chama mães que choram, falando sobre as mulheres que perdem seus filhos muito cedo", explicou Carine.



Outra atividade realizada no cemitério foi organizada pelo grupo Amigos Solidários na Dor do Luto RJ, que levaram para o espaço a campanha 'A Vida Não Para' e o "Caminho da Serenidade". Em parceria com o Crematório da Penitência, a iniciativa permite ao público que visita o cemitério deixar mensagens para aqueles que partiram, como forma de lidar com o luto.



Uma das integrantes do grupo de apoio, Helena de Fátima, de 51 anos, fala sobre o momento de homenagem no Dia de Finados. "Eu venho representando a memória da minha mãe. A perdi faz 10 anos. Nos nos reunimos quinzenalmente e é um momento muito importante porque compartilhamos a dor do luto. Aprendemos a ter ferramentas para lidar com", disse.

Ao DIA, Helena reforçou que o grupo ajuda as pessoas a lidarem melhor com a morte. "Costumo dizer que o luto não acaba. É um luto eterno, que vai nos acompanhar até a morte. Nossa reunião não é sobre a morte, mas sim sobre a vida. Sobre como podemos fazer a caminhada sem os nossos amados. Nesse dia, é como se eu tivesse revivendo a memória dela. Na verdade revivo a memória dela todos os dias, mas aqui eu exponho isso. Hoje foi bem bacana, porque também tivemos a presença dos cães", contou.



Carla e Eliene Gomes, filha e mãe, estiveram no cemitério da Penitência para prestar uma homenagem ao patriarca da família. O pai de Carla, Filipe Gomes, faleceu há seis anos e sempre que conseguem, as duas visitam o túmulo onde ele foi enterrado.



"Eu venho com muita paz. É um sentimento de reencontro, quando aliviamos a saudade, a dor da perda. Nos sentimos um pouco mais perto dele, apesar de saber que não tem mais nada ali e o que fica é o espírito. É prestar uma homenagem a ele", contou



Ariana Costa, de 35 anos, o luto é recente e ainda difícil de lidar. Ela perdeu o irmão mais novo há pouco mais de dez meses, vítima de um mau súbito. "Meu irmão era como se fosse meu pai, um filho. Morava comigo. Meu melhor amigo da minha vida", lamentou.

Segundo a administração do cemitério, cerca de 10 mil pessoas são esperadas no espaço até o fim do dia.