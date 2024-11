Mulher caiu do segundo andar do Armazém do Campo, na Lapa, na noite de sábado (9) - Reprodução/Google Maps

A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, e depois transferida para uma unidade particular. Ao DIA, uma familiar explicou que a jovem está internada em coma induzido em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neurológica. O estado de saúde dela é grave.



Virgínia é gaúcha e se mudou para o Rio ainda neste ano após passar em um concurso da Petrobrás. Anteriormente, ela trabalhava como perita criminal da Polícia Civil de Minas Gerais. "Ela embarcaria em uma plataforma hoje. Estamos todos horrorizados, em choque", disse a familiar.

Virgínia Gazola está em estado grave após cair do parapeito do Armazém do Campo, na Lapa Rede Social



Os pais, que são do município de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, chegaram na capital Fluminense no domingo (11), logo após receberem informações sobre o acidente.



"Meu esposo levou eles até Porto Alegre na madrugada do acidente e pegaram o primeiro voo. Chegaram ao Rio antes do 12h de ontem. Ela esteve aqui há menos de dois meses pois perdemos o avô. Esse ano está bem triste! Os pais dela perderam toda a casa na enchente que deu aqui no RS e agora isso", lamentou.



O Armazém do Campo da Lapa, localizado na Avenida Mem de Sá, 135, é um espaço de comercialização do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) na capital fluminense, e foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial do Rio de Janeiro neste ano.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 5ª DP (Mem de Sá). A perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias da queda.

Na ocasião, frequentadores do espaço foram às redes sociais denunciar que a estrutura do local é precária."Eu estava no show. A moça caiu por causa de uma varanda quebrada. O acidente foi super grave. Ela ficou inconsciente, sangue saindo pelo ouvido. Cadê o alvará dos bombeiros do local? É uma enorme irresponsabilidade organizar eventos superlotados (samba e forró) sem condições mínimas de infraestrutura", se queixou uma testemunha.

Em nota, o Armazém do Campo afirmou que os primeiros cuidados foram prestados ainda no local e que a equipe ligou imediatamente para a emergência. "A acompanhamos até o hospital. Estamos seguindo o caso de perto e à disposição das autoridades para todos os esclarecimentos. Desejamos que ela se recupere logo e sigamos em prece para um pronto restabelecimento", disse em nota.

Procurada novamente para comentar sobre estrutura do evento, a organização explicou que o acidente ocorreu ao final do show do grupo Jequitibá, momento em que amigos encostaram em uma das grades da janela para tirar uma foto, tendo a jovem se desequilibrado e caído.

O Armazém reforçou ainda que busca manter contato com familiares da vítima para prestar todo suporte necessário. Além disso, esclareceu que o espaço não estava superlotado.



"A varanda não estava quebrada, no momento que iam tirar uma foto o grupo de amigos pressionou o gradil que não resistiu e cedeu. A interdição é parcial e o Armazém do Campo vai realizar cumprir todas as condicionantes do Corpo dos Bombeiros para retomar suas atividades culturais", finalizou em comunicado.

Nas redes sociais, o grupo Jequitibá, que se apresentou no imóvel, também prestou solidariedade a Virgínia. "Desejamos sinceramente que ela se recupere rapidamente e estamos a disposição para oferecer qualquer tipo de apoio ou assistência que ela possa precisar. Nossa comunidade está unida em momentos como este e queremos assegurar que ela não esta sozinha", disse.