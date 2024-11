Rio terá pancadas de chuva nesta sexta-feira e sábado e no domingo pode chover fraco - Arquivo/ Renan Areias/ Agência O Dia

Rio terá pancadas de chuva nesta sexta-feira e sábado e no domingo pode chover fracoArquivo/ Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 08/11/2024 12:03

Rio - O fim de semana vai ser chuvoso para os cariocas, começando com pancadas de chuva, a partir da tarde desta sexta-feira (8), com raios e rajadas de vento acima de 50 km/h. Segundo o Alerta Rio, a passagem de uma frente fria segue influenciando o tempo na cidade e, ao longo do dia, o céu passará de nublado a encoberto. Os termômetros podem registrar máxima de 33ºC e mínima de 18ºC. Durante a noite, pode chover forte em alguns pontos do município.

Com as temperaturas em queda, a máxima prevista para o sábado é de 25ºC e a mínima de 16ºC. O Alerta Rio informou que o lento deslocamento de uma frente fria pode provocará pancadas de chuva nos períodos da madrugada e manhã, que podem ter raios e rajadas de vento moderado a forte, passando para fraca/moderada à tarde. O dia será de céu nublado a encoberto.

Já o domingo será de céu nublado a parcialmente nublado, por conta de ventos úmidos do oceano que influenciarão o tempo no Rio. Há previsão de chuva fraca isolada até o período da manhã e os ventos estarão moderados. Os termômetros podem registrar máxima de 26ºC e mínima de 16ºC.



O Centro de Operações Rio (COR) recomenda, em caso de vento forte, que a população feche portas, janelas, persianas e cortinas para evitar que estilhaços se espalhem se alguma janela quebrar, bem como o registro de gás. As orientações são ainda para evitar deixar objetos em locais altos, porque podem cair, e cuidado com o uso de velos para evitar incêndios, se houver falta energia.

Para quem estiver na rua, o COR orienta que não se abrigue embaixo de árvores ou coberturas metálicas; evite práticas de esportes ao ar livre, especialmente no mar; ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e ficar atento à quedas de árvore, por conta da possibilidade de rompimento da rede de energia.



Na segunda (11) e terça-feira (12), não há previsão de chuva. A temperatura volta a subir e as máximas previstas são de 31ºC e 34ºC e mínimas de 16ºC e 18ºC, respectivamente.



Duque de Caxias em estágio de observação

Na manhã desta sexta-feira, a Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, informou que a cidade está em estágio de observação, por conta da previsão de chuva moderada a forte nas próximas horas, acompanhadas de ventania. A pasta pediu aos moradores de áreas consideradas de risco que, ao notarem qualquer anormalidade, procurem um local seguro ou pontos de apoio em igrejas, associações de moradores e escolas de cada distrito, e liguem imediatamente para os telefones 199 e 08000230199 ou para o Corpo de Bombeiros, no 193.

Para receber mensagens de alertas da Defesa Civil Municipal, os moradores devem cadastrar o CEP da sua região no SMS 40199. O órgão orienta que, durante a chuva forte, a população não tente atravessar enxurradas e alagamentos; não fique embaixo das árvores, áreas abertas, próximo da rede elétrica; não estacione em lugares com risco de alagamento e dê preferência ao transporte público; não jogue lixo na rua ou em córregos e margens de rios; e, se houver qualquer sinal de movimentação no terreno, procure um local seguro.