Taxista ficou com braço ralado após entrar em luta corporal com ladrão de carro na Vila da Penha, Zona NorteReprodução/TV Globo

Publicado 08/11/2024 17:09 | Atualizado 08/11/2024 17:41

Rio - Um taxista teve o carro roubado na Rua Ápia, na Vila da Penha, Zona Norte, na manhã desta sexta-feira (8). Ele estava no estabelecimento comercial da mulher quando o ladrão invadiu o veículo. Os dois chegaram a brigar antes de o carro ser levado. O caso foi registrado na 27ª DP (Vicente de Carvalho). O táxi foi encontrado e o criminoso, preso em flagrante.

Ao 'Bom Dia Rio', da TV Globo, o taxista, que não quis se identificar, disseque deixou o carro ligado para aquecer o motor enquanto ajudava a mulher a abrir o estabelecimento dela quando um homem entrou no táxi por volta das 5h40.

A princípio, o motorista pensou que poderia ser algum tipo de brincadeira, já que é conhecido na região. "Eu moro ali perto, conheço todo mundo. Quando eu abri a porta do carro e vi que não era um conhecido eu entrei em luta corporal com ele, puxei pela camisa e tentei tirar do carro. Ele foi arrancando, acabou me derrubando no chão e conseguiu levar o veículo", contou ele.

O taxista chegou a pegar o carro da mulher para rodar pela região atrás do táxi, já que, segundo ele, o carro estava com pouco combustível, mas não achou o criminoso. Ele registrou a ocorrência da 27ª DP (Vicente de Carvalho).

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que "um homem foi conduzido por policiais militares à delegacia, onde foi preso em flagrante pelo crime de roubo. O veículo foi recuperado".

Bairro viveu noite de terror

A noite de moradores da Vila da Penha e da Vila Kosmos, na Zona Norte, foi aterrorizada por um tiroteio entre criminosos e policiais, nesta quinta-feira (7). A troca de tiros, como mostram vídeos que circulam nas redes sociais, aconteceu na Rua Flamínia, paralela àquela em que o taxista foi roubado.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) realizavam um patrulhamento na Avenida Vicente de Carvalho, próximo à Rua Soldado Severino Mengarda, na Vila Kosmos, quando encontraram com bandidos armados que vinham praticando assaltos na Vila da Penha e Vicente de Carvalho, na Zona Norte, em dois veículos, dos modelos Chevrolet Onix e Volkswagen T-Cross. Os PMs tentaram abordar os criminosos, mas eles atiraram contra a viatura e houve confronto.