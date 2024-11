Almeidinha era visto como um dos principais articuladores no fornecimento de drogas em Manguinhos - Reprodução

Almeidinha era visto como um dos principais articuladores no fornecimento de drogas em ManguinhosReprodução

Publicado 09/11/2024 15:36 | Atualizado 09/11/2024 15:59

Rio - A Polícia Penal, por meio da Divisão de Busca e Recapturas, prendeu na manhã deste sábado (9) Flávio Pereira de Almeida, conhecido como 'Almeidinha', ex-contador da facção Comando Vermelho e antigo braço-direito de 'Abelha', um dos líderes do grupo. Ele foi localizado no bairro Areal, em Araruama, Região dos Lagos.

Considerado de altíssima periculosidade, Almeidinha era visto como um dos principais articuladores no fornecimento de drogas no Complexo de Manguinhos, Zona Norte. Acumulando 11 registros criminais, ele responde por roubos majorados, homicídios qualificados, associação e tráfico de drogas, totalizando 56 anos de condenação, dos quais já cumpriu 19.

A prisão foi resultado de uma operação de monitoramento coordenada pela equipe da Recap, em colaboração com a Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), que utilizou dados de comunicação entre o criminoso e comparsas no sistema prisional para rastrear sua localização.

Com histórico de duas fugas do sistema penitenciário, Almeidinha foi preso pela primeira vez em 1998, no Presídio Ary Franco. Transferido para o Instituto Penal Edgard Costa em 2008, ele fugiu pela primeira vez e foi recapturado em janeiro de 2009, sendo então transferido para o Instituto Penal Vicente Piragibe. Em 2016, recebeu o benefício de Visita Periódica ao Lar (VPL), mas não retornou. Desde então, estava foragido.

Agora, ele será transferido para a Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino, em Bangu, onde ficará à disposição da Justiça.