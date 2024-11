Carro de luxo é recuperado após perseguição policial na Rodovia Washington Luiz, neste sábado (9) - Reprodução/Redes sociais

Carro de luxo é recuperado após perseguição policial na Rodovia Washington Luiz, neste sábado (9)Reprodução/Redes sociais

Publicado 09/11/2024 17:35 | Atualizado 09/11/2024 17:46

Rio - Uma perseguição da Polícia Rodoviária Federal (PRF) a carro de luxo roubado na Rodovia Washington Luiz (BR-040), na tarde deste sábado (9), terminou com três criminosos presos e um adolescente apreendido. Devido à ocorrência, houve um grande congestionamento no trânsito, sentido Avenida Brasil. A ação aconteceu por volta das 15h20 e contou com o apoio de um helicóptero da PRF.

fotogaleria

Uma equipe da corporação em patrulhamento viu um Mercedes-Benz em alta velocidade na BR-040, altura do km 123, e iniciou a perseguição. Na fuga, o motorista perdeu o controle e bateu em outros carros. Ao fim da perseguição, três homens foram presos e um adolescente foi apreendido. O carro roubado também foi recuperado.

Com o grupo, também foram apreendidos uma pistola Taurus G2C 9mm com numeração suprimida, um carregador, 11 munições, cinco celulares, três relógios, dois cordões dourado, um anel e uma carteira.

Segundo motoristas que presenciaram a ocorrência, houve tiroteio na rodovia. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra um helicóptero da PRF sobrevoando baixo a BR-040 e policiais da PRF correndo na via. Veja as imagens:

A ocorrência foi encaminhada à 59ª DP (Duque de Caxias).