Moradores se sentem lesados e sem ter a quem recorrerDIvulgação

Publicado 09/11/2024 13:49 | Atualizado 09/11/2024 14:27

Rio – Moradores do Bairro de Fátima, na Região Central do Rio, denunciam a falta de água há quase uma semana na área. Um dos endereços afetados fica na Rua Riachuelo, número 136. Segundo os moradores, mais de R$ 3 mil já foram gastos com caminhões-pipa para suprir as necessidades básicas.



Rosa Maria Farias, que mora no local, relatou que várias reclamações já foram feitas à Águas do Rio, empresa responsável pela gestão dos serviços de fornecimento de água potável e tratamento de esgoto da cidade. Porém, até agora, o problema persiste. Em uma das reclamações, a companhia alegou aos moradores que houve rompimento em uma adutora no dia 4 (segunda), mas que o problema seria resolvido em breve.



"Na terça (5), às 9h da manhã, parou de cair água na rua. Após algumas ligações para a Águas do Rio, fomos informados de que o restabelecimento seria após 72 horas. Hoje (sábado), continuamos sem água, e ninguém consegue falar com um atendente. A central de atendimento é péssima, só falamos com o robô. Temos dez ordens de serviço abertas, mais de 30 protocolos, e até o presente momento somos invisíveis ao sistema", pontuou Rosa.



Já para Verônica Costa, que fez uma queixa à empresa, a concessionária afirmou que não há manutenção sendo feita na região e que precisa de 5 dias úteis para restabelecer o fornecimento. Depois de inúmeras ligações feitas sem retorno, os vizinhos revelam como se sentem diante dessa situação. "A sensação é de impotência total, de lesão como consumidor e sem ter a quem recorrer", declarou.



Em nota, a Águas do Rio afirmou que uma equipe será enviada ao local neste fim de semana para avaliação.



*Reportagem da estagiária Mariana Salazar, com supervisão de Thiago Antunes