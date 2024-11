A chuva levou ao adiamento do evento 'Conexão Praia', que acontece na Praia de Ipanema - Armando Paiva / Agência O Dia

Publicado 09/11/2024 12:23 | Atualizado 09/11/2024 12:30

Rio - O fim de semana na cidade do Rio será marcado por chuva fraca ao longo do dia. A previsão do tempo indica que neste sábado (10), o céu vai permanecer nublado, com possibilidade de chuva fraca e isolada durante a madrugada, acompanhada de ventos fracos a moderados.

A chuva levou ao adiamento do evento 'Conexão Praia', que acontece na Praia de Ipanema, altura do Posto 8, Zona Sul do Rio. Programado para oferecer práticas esportivas e culturais ao ar livre, o evento precisará aguardar a melhora nas condições meteorológicas para retomar suas atividades, previstas até o dia 17 de novembro. A programação da tarde está mantida, mas pode sofrer alterações por conta do tempo.

Para o início da semana, a expectativa é de melhora. Segundo o Alerta Rio, na segunda-feira (11), o tempo deve permanecer firme, com redução de nebulosidade e sem previsão de chuva. As temperaturas estarão em elevação, e os ventos seguirão de intensidade fraca a moderada.

Na terça-feira (12), uma nova frente fria se aproxima e deverá influenciar o clima da cidade a partir do final do dia, trazendo aumento de nebulosidade e previsão de chuva isolada a noite. A quarta-feira (13) segue com tempo instável devido à passagem da frente fria, com previsão de chuva a qualquer momento e ventos moderados.

Conexão Praia

O 'Conexão Praia' é uma parceria entre a Secretaria de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro e a Light, com o objetivo de promover a prática de esportes e incentivar a convivência social em um dos cartões-postais mais icônicos do mundo. O evento acontece de quinta à domingo.

A programação inclui aulas de beach tennis, altinha, vôlei de praia, futevôlei, defesa pessoal e yoga. Em uma integração cultural, o evento também conta com a presença de consulados de países como Índia, México, Argentina e Reino Unido. O evento reforça a importância da conexão com o G20, alinhando-se às iniciativas globais de promoção do esporte e do lazer.

Programação da tarde neste sábado



- Circuito Infantil com Augusto

- Hora: 15h às 16h



- Oficina de Reciclagem Infantil com AquaRio

- Hora: 15h às 16h



- Massagem

- Hora: 15h às 16h



- Aula de Beach Tennis com Márcio Cappelli

- Hora: 16h às 17h



- Massagem

- Hora: 16h às 17h



- Aula de Beach Tennis com Márcio Cappelli

- Hora: 17h às 18h



- Massagem

- Hora: 17h às 18h



- Show do Grupo Vou Zuar

- Hora: 18h às 20h