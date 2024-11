Registro de chuva em Teresópolis em outubro de 2023 - Arquivo / Reprodução Redes Sociais

Publicado 09/11/2024 09:56 | Atualizado 09/11/2024 12:02

Rio - A Região Serrana do Rio de Janeiro foi atingida por uma forte chuva na noite desta sexta-feira (8), causando alagamentos em áreas de Nova Friburgo. O município de Teresópolis registrou um deslizamento no bairro de São Pedro. Moradores de Petrópolis também relataram a ocorrência da tempestade. A previsão é que a chuva continue neste sábado (9).

Segundo a Defesa Civil, o risco hidrológico é alto em Nova Friburgo e Bom Jardim neste momento, e há também alto risco geológico, que inclui ainda Teresópolis, São José do Vale do Rio Preto e Bom Jardim, na Região Serrana, Três Rios e Comendador Levy Gasparian, no Sul fluminense.

Em Nova Friburgo, foram registrados pontos de alagamentos pela cidade. As áreas mais afetadas foram aquelas próximas aos rios e córregos que atravessam o município. O nível do Rio Cônego, na localidade Olaria, no bairro Loteamento Nosso Sonho, apresentava ameaça de transbordar por volta das 22h39.

A Defesa Civil emitiu um alerta de cheias e recomendou, especialmente nas áreas próximas aos rios e córregos, que a atenção fosse redobrada.

O município de Petrópolis também foi atingido. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) foi mobilizado para atender possíveis emergências. Nas redes sociais, moradores de Petrópolis compartilharam relatos sobre a chuva que atingiu a cidade nesta sexta-feira.

Um usuário relatou as fortes chuvas e orientou que aqueles que estivessem subindo a serra para o Festival Rock The Mountain, em Itaipava, ficassem atentas.

Galera da Joelma que vai ao Rock The mountain .. Atenção ao subirem a serra , aqui em Petrópolis chove forte desde o fim da tarde , e tem previsão de intensificação dessa chuva amanhã até domingo . Fiquem atentos e a gente se encontra lá ! — David vila nova (@DaviNovo5) November 9, 2024

A assessoria do Festival Rock The Mountain confirmou ao jornal O Dia que o evento está mantido, apesar das condições climáticas.

Outra internauta relatou, por volta das 20h, a dificuldade para chegar em Petrópolis devido a chuva.

uma eternidade pra chegar em petrópolis com essa chuva — mariana (@marii182) November 8, 2024

Em Teresópolis, a Defesa Civil registrou quatro ocorrências devido às fortes chuvas que atingiram a região.

Em São Pedro, na Rua Governador Roberto Silveira, foi registrado um deslizamento de terra. Na Rua Alfredo Rebello Filho, no Alto, a Defesa Civil foi acionada para avaliar uma árvore com risco iminente de queda. O mesmo aconteceu na Estrada Santa Rita, em Cruzeiro, no 2º Distrito. Já em Bonsucesso, no 3º Distrito, houve um alagamento.

Os maiores índices registrados em 24 horas em Teresópolis foram nos bairros de Bonsucesso, com 118,32 mm, e na Serra do Capim, com 103,56 mm.