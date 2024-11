Macaco-prego que seria vendido é resgatado pela Polícia Civil - Reprodução / PCERJ

Publicado 08/11/2024 08:47 | Atualizado 08/11/2024 09:56

Rio - Um estudante de veterinária foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (7), por tráfico de animal silvestre. Pedro Henrique da Silva Nunes, de 19 anos, foi detido em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, transportando um macaco-prego que pretendia vender por R$ 4 mil.



De acordo com a Polícia Civil, o estudante vinha sendo investigado pelo setor de inteligência, que identificou que Pedro iria fazer a transação em um local na altura do número 2.400 da Rodovia Washington Luiz, no bairro Parque Sarapuí.

Durante a abordagem, os agentes encontraram o macaco-prego sendo carregado dentro de um caixa de transportes pequena e apertada. O animal foi resgatado e, já na delegacia, recebeu comida e água.

Em seguida, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), onde passará por cuidados médicos e, posteriormente, será liberado para retornar à natureza.



A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Proteção e Meio Ambiente (DPMA), que investiga o caso. Pedro Henrique também vai responder por maus-tratos.