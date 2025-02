PMs do 27º BPM (Santa Cruz) conduziram o homem para a Deam de Campo Grande - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 24/02/2025 08:43 | Atualizado 24/02/2025 09:05

Rio - Um bombeiro aposentado foi preso em flagrante, na última sexta-feira (21), após tirar fotos das partes íntimas de uma criança de 12 anos, em Guaratiba, na Zona Oeste. Populares ainda encontraram imagens de outras vítimas no celular do criminoso. Ele responderá pelo crime de produção com cena de sexo explícito ou pornográfico.

O caso aconteceu em uma açaiteria na Rua Coaraci Gentil Nunes. Segundo populares, que o detiveram na loja até a chegada de policiais, o homem assediou crianças que compravam açaí ao fotografar seus corpos. Em seu telefone, havia outras imagens de menores e de mulheres de biquíni.

"Ela é só uma criança de 12 anos e estava um calor de 50°C em Guaratiba. Ela não tinha que está vestindo calça jeans pra comprar açaí perto de casa. As roupas de uma mulher não justificam a safadeza que há na cabeça desses monstros. Fiz minha parte e registrei a ocorrência", escreveu a mãe da vítima em uma rede social.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 27º BPM (Santa Cruz) conduziram o envolvido à Delegacia de Atendimento a Mulher (Deam) de Campo Grande para apreciação da autoridade policial. Já a Polícia Civil informou que o criminoso foi autuado em flagrante e o caso enviado à Justiça.

O homem é 2º tenente do Corpo de Bombeiros. Procurada, a corporação reforçou que não compactua com crimes de qualquer natureza e que o militar em questão foi transferido, neste domingo (23), para o Grupamento Especial Prisional (GEP).