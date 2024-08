Galdames ficou mais distante do San Lorenzo - Divulgação / Vasco

Galdames ficou mais distante do San LorenzoDivulgação / Vasco

Publicado 20/08/2024 15:00

Rio - As negociações envolvendo Pablo Galdames, de 27 anos, com o San Lorenzo se esfriaram. De acordo com informações da "ESPN", o clube argentino recuou por achar o salário do volante do Vasco alto para os padrões do futebol do país. Com isso, a equipe de Buenos Aires encaminhou a contratação de um ex-jogador do Cruz-Maltino.

O volante Léo Gil, de 33 anos, que teve uma curta passagem pelo clube carioca em 2020. No ano seguinte, o argentino se transferiu para o Colo-Colo, equipe que defende até os dias de hoje. O San Lorenzo teria conversas avançadas pela sua contratação.



Galdames chegou ao Vasco em fevereiro. O clube carioca desembolsou 800 mil euros (algo em torno de R$ 4,2 milhões) para que o Genoa liberasse o chileno que tinha contrato até o meio do ano. O vínculo do volante com o Cruz-Maltino é somente até o fim do ano.



No total, o chileno entrou em campo pelo Vasco em 23 jogos, fez dois gols e deu quatro assistências. Pablo Galdames não conseguiu desenvolver o futebol esperado no clube carioca, que trabalha pela sua saída.