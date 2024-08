Rafael Tolói está na Atalanta desde 2015 - Reprodução / Instagram

Publicado 22/08/2024 18:27

Rio - Em busca de reforços para o segundo semestre de 2024, o Vasco tem interesse na contratação de Rafael Tolói. O zagueiro, que atualmente está na Atalanta (ITA), balançou com a chance de defender o Cruz-Maltino e não descartou a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro após quase uma década na Itália.

O executivo de futebol do Gigante da Colina, Marcelo Sant'Anna, conversou com o jogador nos últimos dias e reforçou o desejo em contar com ele nesta janela de transferências. Apesar disso, ainda não foi feita uma proposta pelo atleta de 33 anos, de acordo com o "ge". Tolói tem apenas mais um ano de contrato com a Atalanta.



O Vasco também tem na mira Rodrigo Guth, defensor de 23 anos, que está no Fortuna Sittard, da Holanda. No entanto, seu caso é mais complexo que o de Tolói. Isso porque o jogador, revelado pelo Coritiba, ainda tem mais três anos em vigor no seu contrato com os holandeses.