Léo, zagueiro do Vasco - Leandro Amorim/ Vasco

Publicado 22/08/2024 16:45

Rio - Jogadores do Vasco saíram em defesa do zagueiro Léo nesta quinta-feira (22) e criticaram o humorista Rafael Cunha, que debochou do zagueiro em uma piada durante sua apresentação no evento de comemoração aos 126 anos de fundação do clube, em uma casa noturna na Zona Oeste do Rio.

Em publicações nas redes sociais, jogadores do Cruz-Maltino como Lucas Piton, Souza, Mateus Carvalho, Puma Rodríguez, Galdames, Leandrinho, Jair, João Victor, Sforza, David, Rojas, Payet e Philippe Coutinho divulgaram a mesma mensagem:



"Respeitamos todos os tipos de brincadeiras, desde que a mesma seja engraçado para os dois lados. Acreditamos que o episódio ocorrido ontem, na festa de aniversário do Vasco, seja uma atitude oportunista por parte do humorista Rafael Cunha, logo uma pessoa que se diz vascaíno. Tenha mais respeito pelo próximo, ainda mais com um atleta que representa nosso clube. Juntos somos mais fortes! #FechadoComLéo".

O Vasco também se posicionou em nota oficial repudiando o trecho do show do comediante.

"Sobre o episódio envolvendo a participação do humorista Rafael Cunha no Show 'Vamos Todos Cantar de Coração', na noite de ontem (21/08), esclareceremos que tão logo acabou a participação de Rafael Cunha no espetáculo, procuramos o comediante, que prontamente reconheceu o erro em sua fala e se comprometeu a fazer uma retratação pública, o que o ocorreu no dia de hoje.



O Vasco da Gama reitera que não compactua com a fala do humorista e que apoia, incondicionalmente, o zagueiro Léo, assim como todos os seus atletas e colaboradores".